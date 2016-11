ASHURST E ORRICK PER UN PROJECT FINANCING DA 87,9 MILIONI DI EURO

Contenuto non visibile

Ashurst ha assistito un pool di banche che ha incluso ING Bank N.V., UniCredit S.p.A., che ha agito anche come banca agente, e Siemens Bank GmbH in relazione alla strutturazione ed erogazione di un finanziamento di tipologia senior debt su base project financing per un ammontare massimo di EUR 87.900.000. Le linee di credito verranno utilizzate per la costruzione e sviluppo di un parco eolico...