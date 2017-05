ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY NOMINA PIERGIORGIO GUACCI NUOVO HEAD OF LIABILITY PER L’ITALIA

Contenuto non visibile

Per leggere l'intero articolo devi essere un utente registrato.

Clicca qui per registrarti gratis adesso. oppure compila il form qui sotto per loggarti

Login











Allianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS), Compagnia del Gruppo Allianz specializzata nei grandi rischi, annuncia la nomina di Piergiorgio Guacci in qualità di Head of Underwriting Liability per l'Italia, a partire dal 2 maggio 2017. Piergiorgio farà anche parte dell'Executive Management Team italiano e riferirà direttamente a Nicola Mancino, CEO di AGCS...