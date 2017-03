ALLEN & OVERY CON LE BANCHE PER IL BOND DI AZIMUT

Contenuto non visibile

Allen & Overy ha assistito Banca IMI e J.P. Morgan che hanno agito in qualità di Manager in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured, a tasso fisso, da parte di Azimut Holding S.p.A. per un importo nominale complessivo pari a 350 milioni di Euro. Le obbligazioni avranno durata quinquennale, pagheranno una cedola fissa annua pari al 2% e sono...