GIORGIO MOTTA NUOVO PARTNER DI SKADDEN, ARPS, SLATE, MEAGHER & FLOM

Giorgio Motta è stato nominato partner a Bruxelles all'interno del team antitrust. Motta lavora all'interno di Skadden da molti anni ed è considerato uno dei maggiori avvocati europei di antitrust di nuova generazione. Giorgio Motta has wide-ranging experience in European Community (EC), Italian and international antitrust merger control and cartel enforcement. Mr. Motta advises...