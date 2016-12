ENZO MARASÀ ENTRA IN PORTOLANO CAVALLO COME OF COUNSEL

Contenuto non visibile

Portolano Cavallo annuncia l’ingresso di Enzo Marasà in qualità di of counsel. Enzo si occuperà di consulenza legale in ambito antitrust, regolamentare e pratiche commerciali scorrette. Con quasi quindici anni di esperienza professionale, Enzo ha assistito clienti italiani e stranieri in materia di concentrazioni, intese anticoncorrenziali e abuso di posizione dominante...