LENDIX ARRIVA IN ITALIA: SERGIO ZOCCHI NOMINATO AD Autore: Redazione il 12 Gennaio 2017 ore 12:34:51 Lendix, la piattaforma N°1 in Francia dedicata al finanziamento on line per le imprese, ha nominato Sergio Zocchi Amministratore Delegato di Lendix Italia nell’ambito del piano strategico di

ITALIAONLINE, MAURIZIO MONGARDI CHIEF OPERATIONS OFFICER Autore: Redazione il 11 Gennaio 2017 ore 18:29:46 Italiaonline completa un altro importante tassello della sua organizzazione con la nomina di Maurizio Mongardi a Chief Operations Officer. Imolese, laureato in Economia aziendale all’univers

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT ANNUNCIA NUOVE NOMINE Autore: Redazione il 11 Gennaio 2017 ore 18:27:02 Deutsche Asset Management (Deutsche AM) ha annunciato la nomina di Petra Pflaum come Chief Investment Officer per gli investimenti responsabili, con efficacia dal 1 ° gennaio 2017. In questo nuovo

MOLINARI E ASSOCIATI COSTITUISCE IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON L’INGRESSO DI MICHELE GIOVANNINI Autore: Redazione il 11 Gennaio 2017 ore 18:23:51 Michele Giovannini, professore associato di diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano, entra come of counsel in Molinari e Associati e guiderà il dipartimento di diritto amministra

TARTER KRINSKY & DROGIN RAFFORZA IL PROPRIO ITALIAN DESK Autore: Redazione il 11 Gennaio 2017 ore 12:39:53 Serena Checchinato e Federica Rigato entrano a far parte dello Studio Tarter Krinsky & Drogin di New York, rafforzando ulteriormente l’Italian Desk dedicato alle azie